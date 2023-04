Grozljivka v hiši: odjeknili streli, najmlajša žrtev osemletni otrok

V streljanju v kraju Cleveland nedaleč od Houstona v ameriški zvezni državi Teksas je v petek zvečer po streljanju v stanovanjski hiši umrlo pet ljudi, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na informacije lokalnih organov pregona. Med žrtvami je po poročanju ABC News tudi osemletni otrok.

Reševalci okrožja San Jacinto so v petek pozno zvečer prejeli klic na številko 911 o sumu streljanja nedaleč od Houstona. Po navedbah lokalnih oblasti so policisti v hiši našli štiri mrtve osebe in še eno žrtev, ki je strelnim ranam podlegla v bolnišnici. Ob prihodu policije je bilo v hiši najmanj deset ljudi.

Osumljenec, ki ga policija še išče, je mehiški državljan, oborožen s polavtomatsko puško, med streljanjem naj bi bil pod vplivom alkohola, so sporočile oblasti. Prebivalce mesta Cleveland so pozvali, naj do nadaljnjega ostanejo doma in se ne približujejo kraju streljanja.