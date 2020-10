Število okužb skokovito poskočilo, dosegli smo še en mejnik za razglasitev epidemije

Očitno so se napovedi Janeza Janše, da lahko pričakujemo še kakšen rekord, uresničile. Po besedah Jelka Kacina so v petek potrdili 897 novih okužb pri nas in eno v tujini, skupaj 898. Opravili so 5.605 testov. V bolnišnicah se zdravi 250 ljudi, intenzivno nego pa potrebuje 43 bolnikov. Umrle so štiri osebe, 28 jih je bolnišnico zapustilo. Število aktivnih