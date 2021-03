Grozljivka: štirje mrtvi, pretresljivi klici preživelih, otroci neutolažljivo jokali (VIDEO)

Na avtocesti A3 Bregana–Lipovac pri Okučanih na Hrvaškem se je ponoči zgodila huda prometna nesreča. Hrvaška policija je sporočila, da se je ob 3.20 prevrnil tovornjak s srbskimi registrskimi oznakami, ki je vozil proti Zagrebu, in prebil ograjo.Na tovornjaku so bili papir in migranti. Policija je najprej zaprla promet na delu avtoceste, kjer se je zgodila nesreča, nato pa tudi še na drugi strani avtoceste, da bi imela reševalna vozila olajšan dostop.Po informacijah hrvaških medijev so umrli štirje migranti. Poškodovanih jih je 19, od tega šest huje, eden pa se še bori za življenje. Poškodovance so odpeljali v bolnišnici v Slavonskem Brodu in Novi Gradiški. Kako so se migranti, ki naj bi bili iz Sirije, znašli na tovornjaku, še ni znano.Reševalci so poškodovane in mrtve vlekli izpod kolutov papirja (vsak kolut naj bi bil tehtal okoli tono). Med migranti naj bi bila tudi najmanj dva otroka. »Ne pričakuješ takih prizorov, čeprav smo videli že vse mogoče. Poskušaš vključiti razum, izključiti čustva in najhitreje pomagati. Počilo mi je srce, ko sem videl, kako je izpod koluta gledala negibna noga, pri tem pa v angleščini slišal klice: 'Pomagajte, prosim! Tukaj spodaj sem.' Osnovnošolski otroci so neutolažljivo jokali,« je za Jutarnji list povedal eden izmed reševalcev.