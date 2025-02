Grozljivka sredi noči: Zrušila se je stavba in pod seboj pokopala najstnike

V vasi Jablanica v kosovski občini Đakovica so v zrušenju zapuščene stavbe umrli trije najstniki, stari 14 in 15 let. Porušil naj bi se eden od zidov poslopja ter pod seboj pokopal nesrečne dečke.

Na prizorišče so napotili reševalce, policijo in gasilce, a ponesrečencem ni bilo več pomoči. Kaj so sredi noči najstniki počeli tam, še ni znano.

O primeru so policisti obvestili tožilstvo, trenutno pa poteka preiskava.