Grozljivka sredi mesta: obglavil učitelja in kričal, da je Alah velik (VIDEO)

Slovensko zunanje ministrstvo je danes v odzivu na petkov napad, v katerem je bil v predmestju Pariza obglavljen učitelj, izrazilo obžalovanje. »Obžalujemo grozljiv teroristični napad v Franciji. Naše misli so z družino žrtve in francoskim narodom,« je ministrstvo zapisalo na twitterju.Nov teroristični napad je Francijo pretresel v petek okoli 17. ure. Napadalec je v bližini srednje šole v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine napadel učitelja in mu odrezal glavo. Po navedbah prič je pri tem vzklikal »Alah akbar«, arabsko za »Bog je velik«.Policija je napadalca – šlo naj bi za 18-letnega Čečena, rojenega v Moskvi – v posredovanju ubila. Doslej so v preiskavi napada pridržali skupno devet ljudi, vključno z njegovimi sorodniki.Žrtev je bil 47-letni učitelj zgodovine, ki je v šoli govoril o svobodi izražanja in je učencem v tem okviru pretekli teden pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Zaradi tega naj bi bil kasneje deležen groženj.