Pred dnevi se je v srbski prestolnici zgodila grozljiva prometne nesreča. Počilo je pred zgradbo srbske vlade v Beogradu, v trčenju pa so umrli trije ljudje.Na kraju nesreče je umrl. (20), zatem pa v bolnišnici še njegov oče. (42) in mačeha. (35). Nesreča se je zgodila, ker je voznik BMW zapeljal v rdečo luč in trčil v kombi, nato pa še v zgradbo. Po trčenju so iz kombija v bolnišnico odpeljali še šest poškodovanih oseb.