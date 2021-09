Grozljivka pri sosedih: zabava se je končala tragično

Trije mladeniči iz Hrvaške, stari 21, 22 in 23 let, so v torek pripravili zabavo v stanovanju v avstrijskem Beljaku.



Vsi trije so ob tem zaužili nore gobe, ki vsebujejo narkotične snovi. Kot piše Fenix magazin, prijatelja povedala, da se je 22-letnik na zabavi začel obnašati vse bolj agresivno. Po tem ga je njegov leto dni mlajši prijatelj poskušal pomiriti, a očitno je to storil tako močno, da ga je na koncu zadušil. V odgovoru na poizvedbo APA je tiskovni predstavnik državnega tožilstva Markus Kitz povedal, da je smrt mladeniča povzročila zadušitev na mestu vratu z rokami oiroma. pestmi. Ko se je nesrečnik nehal premikati, so na pomoč poklicali reševalno ekipa, a mladeniču ni mu bilo več pomoči.



Kitz je še dejal, da fantje doslej niso bili znanci policije. Mlada moška sta bila aretirana, podrobno poročilo o obdukciji pa naj bi bilo na voljo v štirih do šestih tednih, kakor tudi toksikološko poročilo.

