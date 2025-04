Grozljivka pri sosedih: v požaru umrla otroka, stara 2 in 4 leta

V stanovanjski hiši v mestecu Gmünd na severu Avstrije je v soboto izbruhnil obsežnejši požar, v katerem sta življenj izgubila komaj dve in štiri leta stara otroka. Njuno mamo so hudo ranjeno reševalci s helikopterjem odpeljali v bolnišnico na Dunaj, kakšno je njeno zdravstveno stanje, še ni znano.

Iz stavbe, v kateri je bilo devet stanovanj, so gasilci uspeli rešiti devet ljudi, pet so jih zaradi suma, da so se zastrupili z dimom, odpeljali v bližnje bolnišnice.

Iz gorečega stanovanja so gasilci, več kot sto jih je prihitelo na prizorišče, izvlekli tudi omenjena otroka, ki nista kazala znakov življenja. Gasilci so se na vso moč trudili, da jima pomagali, oživljali so ju, a zaman.

Mattias Böhm, poveljnik gasilske enote Gmünd, je za APA povedal, da tako obsežnega požara ne pomni nihče od gasilcev na njihovem območju, prav tako si po njegovih besedah še dogo ne bodo opomogli od šoka in žalosti, da jim ni uspelo rešiti dveh nedolžnih mladih življenj.

Zakaj je zagorelo, še ni znano, kriminalisti in prizorišče še preiskujejo.