Grozljivka pri sosedih: pokadil hašiš, nato pa umoril svojega sina (2)

Italijansko in hrvaško javnost pretresa krut zločin, ki se je zgodil konec maja 2019 v pritličnem stanovanju v Milanu. Hrvat Alija H. (27) je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen z devetimi meseci samice zaradi umora dveletnega sina, ki je vso noč neutrudno jokal. Namesto da bi ga potolažil, ga je začel pretepati, na njem pa je ugašal tudi cigarete.



V Italiji takšnega primera ne pomnijo, ob razglasitvi sodbe pa 28-letnik naj ne bi niti trznil, poroča 24sata.



Storilca je tožilstvo obtožilo tudi zlorabe mladoletnih hčera, a jim tega ni uspelo dokazati. Dokazano pa je, da je zlorabil svojo ženo, s katero ima pet otrok in ki je bila v času zločina noseča. Proti njemu je sprožila civilni postopek, z otroki pa bi lahko prejela do 300 tisoč evrov odškodnine. Odvetnik Alije H. Giuseppe de Lalla je že napovedal, da se bo pritožil na neveljavno sodbo. Obsodbe za mučenje ni pričakoval. Meni, da bi bila ustreznejša kazen 30 let zapora.

Zgodilo se je ponoči

Kruti zločin se je zgodil konec maja 2019 v pritličnem stanovanju v Milanu. Alija H. je bil tam z ženo in njunimi tremi otroki od štirih. Ob 3. uri je vstal iz postelje in se sprehodil po sobi. Užival je hašiš. Vpitje otroka v sosednji sobi je za nj postalo nevzdržno. Stopil je do posteljice, in namesto da bi sina vzel v naročje in ga poskušal pomiriti, ga je začel pretepati. Malček je vedno močneje jokal, Alija pa je prižgal cigareto in dečku zadal še nekaj opeklin. Kot je dejal na sodišču, naj bi h grozljivemu početju pripomoglo uživanje hašiša, saj je bil paranoičen in prepričan, da je njegov sin zaklet.

