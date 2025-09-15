NOČNA MORA

Grozljivka pri sosedih: med rojstnodnevno zabavo brutalno pretepli 9-letnega slavljenca

Napadalci imajo komaj sedem, devet in enajst let.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. B.
15.09.2025 ob 15:53
15.09.2025 ob 16:13
N. B.
15.09.2025 ob 15:53
15.09.2025 ob 16:13

V rimskem predelu Fidene se je rojstnodnevna zabava v parku spremenila v pravo grozljivko. Med praznovanjem devetega rojstnega dne je skupina vrstnikov slavljenca napadla in ga z lesnimi palicami hudo pretepla, poroča Kurir.

Dečka so v naglici odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili več zlomov obraza. Na operacijski mizi so mu rešili obrazne kosti, a zdravniki ostajajo previdni pri napovedih o okrevanju. Njegovo življenje sicer ni ogroženo, a okrevanje bo dolgo in težko.

Napad med zabavo

Do napada je prišlo v petek, ko je deček s prijatelji in starši praznoval svoj dan. Zabavo je prekinil brutalni napad – policija je hitro posredovala in identificirala napadalce: šokantno, šlo je za tri otroke, stare komaj sedem, devet in enajst let.

Policija preiskuje starše

Primer je že v rokah tožilstva za mladoletnike. Ker so napadalci mlajši od 14 let, ne morejo kazensko odgovarjati. Kljub temu so policisti vložili prijave, da bi preverili morebitno odgovornost njihovih staršev, ki po trenutnih podatkih morda sploh niso bili navzoči v parku.

Po doslej znanih informacijah naj bi trije napadalci prihajali iz družin tujega porekla, ki živijo v tem predelu Rima. Preiskava še poteka.

