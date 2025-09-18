Grozljivka pri sosedih: 22-letnik z bagrom ubil očima in ga zakopal

Državno tožilstvo v Splitu je vložilo obtožnico zaradi umora zoper 22-letnika, v kateri ga obtožujejo, da je v bližini Omiša z bagrom napadel svojega očima (56) in ga, ker trpi zaradi duševne bolezni, ubil.

Zaradi duševne bolezni ni mogel razumeti pomena svojih dejanj niti jih nadzorovati

Obtožnica 22-letnika bremeni, da je 28. junija v mestu Seoce z bagrom ubil svojega 56-letnega očima, in sicer v stanju, v katerem zaradi duševne bolezni ni mogel razumeti pomena svojih dejanj niti jih nadzorovati, so navedli hrvaški mediji.

Po umoru je 22-letnik z bagrom zakopal truplo očima in pobegnil, a ga je policija našla in aretirala. Tožilstvo zahteva podaljšanje pripora obtoženca v skladu z zakonom o duševno bolnih osebah.