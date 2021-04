Grozljivka pri predoru: Branka (32) ustrelili v glavo in odvrgli ob cesti

Pri južnih sosedih se je sinoči odvijala prava kriminalka. V Splitu so storilci moškega ustrelili v glavo, nato pa so ga vrgli iz vozila v bližini predora v Klisu, poroča Slobodna Dalmacija. Policija je bila o incidentu obveščena okoli 23. ure, hudo ranjenega moškega je našla mimoidoča ženska.Policisti so po prejetju prijave odšli na kraj in našli nezavestnega moškega z rano na glavi. Ugotovili so, da gre za 32-letnega moškega, ki je bil prepeljan v splitsko bolnišnico na zdravljenje. Utrpel je hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti. O dogodku je bilo obveščeno tudi državno tožilstvo. Policisti so prijeli dve osebi, kriminalistična preiskava pa poteka, so po poročanju hrvaških medijev zapisali v sporočilu za javnost.Slobodna Dalmacija poroča še, da je ranjeni., 32-letni Splitčan, ki je stari znanec policije. V preteklosti so ga že obravnavali v povezavi s prepovedanimi drogami. Pred časom je s prijateljem z avtomobilom bežal pred policijo, vmes pa sta skozi okno odvrgla vreče droge, v katerih je bilo več kot 1.000 gramov marihuane, 525 gramov amfetaminov in 100 kosov amfetaminov v kapsulah.