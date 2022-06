Grozljivka pri Lazarevcu: spolno napadel 14-letnico, našli so jo nezavestno

14-letnica iz okolice Lazarevca, ki naj bi jo posilil 20-letni I. J., je po poročanju Kurirja povedala, kaj se je zgodilo: »Nisem pristala na noben odnos z njim, prosila sem ga, naj se me neha dotikati in me poljubljati.« V bolnišnico so jo sprejeli močno opito, kasneje pa so ugotovili, da ima poškodbe spolovila.

Pred pred očmi svoje mlajše sestre je sicer 14-letnica v avtomobil sedla z dvema starejšima moškima, ob tem pa ji naročila, naj o tem ne govori materi in očetu. Ko je oče izvedel, kaj se je zgodilo, je sedel v avto in odšel za njo, našel pa jo je nezavestno na polju.

Pila sta pivo

Preiskavo vodi višje državno tožilstvo, ki je policiji naložilo predložitev vseh dokazov, sodišče pa je osumljencu odredilo 30-dnevni pripor. Sorodnik aretiranca, je spregovoril o tem, kaj naj bi se dogajalo usodnega dne. Bila sta na igrišču v vasi, kjer ona živi. »Pila sta pivo, ona naj bi popila štiri steklenice. Potem sta skupaj odšla in on je naredil, kar je naredil,« je dejal. »Res je, da sva se poljubila in da sem se je malo dotikal. Ni pa trajalo dolgo, ker sem se spomnil, da imam punco. Nisem je poškodoval in z njo nisem imel odnosa,« pa je dejal domnevni posiljevalec.