Grozljivka pred prazniki: policisti reševali žensko, trije so umrli

V osrednji Franciji v kraju Puy-de-Dome so bili davi ob posredovanju v družinskem sporu ubiti trije policisti, eden pa ranjen. 48-letnik je policiste ustrelil, ko so ti poskušali rešiti žensko. To jim je uspelo, za zdaj pa ni znano, ali so prijeli strelca. Ko so se približali hiši, je moški streljati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Strelec je sprva ustrelil in ubil enega policista ter ranil še enega, nato pa zanetil požar v hiši. Pozivu na pomoč sta se odzvala še dva policista, na katera je moški prav tako streljal in ju ubil, so sporočili iz tožilstva v Clermont-Ferrandu. Na prizorišču so še vedno pripadniki posebne enote in gasilci, ki skušajo omejiti požar.



Strelec je bil zaradi obtožb, povezanih s skrbništvom za otroka, že od prej znan oblastem.