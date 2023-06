Grozljivka na vodi: utonilo je najmanj 100 svatov

Družine več ducat svatov, ki so v noči na ponedeljek še prešerno rajali na poroki v eni od vasi v osrednji Nigeriji, so morale ​pražnja oblačila nemudoma zamenjati za žalno črnino. Ladja, ki je svate okoli tretje jutranje ure po končanem poročnem slavju po reki Niger vozila domov, se je namreč prevrnila. Zaradi deževja narasla in deroča reka je brodolomce odnašala po toku navzdol, najmanj 103 se ni uspelo rešiti, število pa zna še narasti. »Vem, da se je uspelo rešiti 53 ljudem. Za druge se bojim, da jim bomo našli mrtve,« je dejal Abdul Gana Lukpada, poglavar tamkajšnje vasi Kpada, ki je še dodal, da je bilo tedaj na krovu blizu 300 oseb, tudi otroci.

Pet vasi, od koder so prebivalci prišli na lokalno poroko v vas Egboti, je posejanih vzdolž brega reke Niger. A čeprav so na ohcet mnogi prišli z motorji, so se ob vračanju odločili, da jih naložijo na ladjo in gredo domov po reki. Zaradi močnih nalivov so tamkajšnje ceste postale tako rekoč neprevozne. A očitno niti situacija na reki ni bila rožnata – tok vode je bil močan, po njej so plavala debla in vejevje. In prav tu naj bi bil vzrok nesreče. »Bilo je med tretjo in četrto jutranjo uro. Med plovbo je ladja trčila ob deblo. Trk je bil silovit, deblo je ladjo razklalo, zato se je prevrnila,« pripoveduje Lukpada, tudi sam v črnini, saj je izgubil nekaj sosedov.

Iskalno-reševalna akcija se je začela šele v ponedeljek zjutraj, takoj po nesreči zanjo menda sploh niso vedeli. V torek so se iskanju, tako preživeli kot žrtev, pridružili prebivalci lokalnih skupnosti. Uradni vzrok nesreče sicer še ni znan, a ob neugodnih vremenskih razmerah sta morebitna dejavnika prenatrpanost ladje in dejstvo, da na njih po večini ni rešilnih jopičev.