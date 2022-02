Morilec Roman se je nekaj ur pred umorom sprehajal gol, nastopil tudi v šovu talentov

V nedeljo je v kavarni Pin na Pavlinskem trgu v samem središču Reke moški ubil žensko. Po navedbah prič je morilec ulični pevec, ki so ga pogosto videli in poslušali mimoidoči, poroča Jutarnji list. Pogosto naj bi sedel na tleh in na ves glas prepeval cerkvene pestmi. Na dan umora so ga videli, kako se popolnoma gol sprehaja po ulici, kar je bilo tudi fotografirano in objavljeno v lokalni skupini na facebooku, avtor objave pa je ljudi ob tem pozval k previdnosti.

Hrvaški mediji poročajo še, da je morilec nekoč nastopil v šovu talentov v domači televizijski oddaji, kjer se je zelo burno odzval, ko je žirija prekinila njegov nastop. Ob tem dodajmo, da so posnetke nastopa Romana Brnada, moškega, ki je včeraj na Reki ubil žensko, že umaknili s strani oddaje Supertalent.

Priča: Kar naenkrat jo je začel tepsti

Vesna Vagner je 74-letna domačinka, ki je bila v kavarni tik pred zločinom. Po njenih besedah ​​je šlo za stalna gosta, mlajšega moškega in starejšo žensko. Kot pravi, jo je kar naenkrat začel vleči in pretepati ... K sreči je Vesna lokal še pravočasno zapustila. Natakar, ki je bil priča grozovitemu umoru, pa je zaradi šoka potreboval zdravniško pomoč.