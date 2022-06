Na Madžarskem Hrvatica rodila v vinogradu in pobegnila, dete pa umrlo

31-letna Hrvatica je sredi vinograda na Madžarskem rodila in tam pustila dojenčka ter pobegnila v Osijek. Tam je morala v bolnišnico, kjer so sprožili iskalno akcijo. Obvestili so madžarsko policijo, ki je v rekordnem času našla novorojenčka. Otroka so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, vendar je tam danes umrl. Madžarski policisti so zapisali: »Naš posel je ne samo fizično, ampak tudi psihično zahteven. Zlasti kadar nam ne uspe rešiti življenja ...«

Porodnica s hrvaškim potnim listom se je v bolnišnici na Hrvaškem pokesala in osebju razkrila, kaj je storila. Proti njej so uvedli preiskavo zaradi uboja.