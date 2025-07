To so grozljivi z otoka Krk, 54-letni turist umrl v trčenju z avtodomom (FOTO)

Državljan Češke (54) je umrl v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo na otoku Krku. Nesreča se je pripetila okoli 16.45 na glavni cesti DC-102 v bližini Malinske, ko je prišlo do čelnega trčenja med osebnim vozilom s češkimi registrskimi tablicami in avtodomom z italijanskimi tablicami.

Po poročilu policije je avtodom vozil 34-letni italijanski državljan, ki je med vožnjo proti mestu Krk v ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Zapeljal je na nasprotno stran ceste in čelno trčil v avtomobil, ki ga je vozil 54-letni Čeh.

Zaradi močnega trčenja je avtodom zletel s ceste in se prevrnil na streho, osebni avtomobil pa je prav tako odbilo s ceste. V nesreči sta bila poškodovana voznik češkega avtomobila in njegov 74-letni sopotnik. Oba so nemudoma prepeljali v KBC Reka, kjer je 54-letni voznik kljub trudu zdravnikov istega večera podlegel poškodbam. Starejšemu sopotniku so diagnosticirali lažje telesne poškodbe.

Voznika avtodoma aretirali

Italijanski voznik avtodoma je bil aretiran in odpeljan na policijsko postajo. Po končani kriminalistični preiskavi je bila zoper njega vložena kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.

Zaradi ogleda kraja nesreče je bila cesta med križiščema DC-102 in DC-104 ter med DC-102 in odcepom za Kosić popolnoma zaprta od 17.10 do 21.40. Promet so preusmerjali na obvozne ceste. Na kraj nesreče so hitro prispeli gasilci JVP Mesta Krk.

»Na teren smo šli s štirimi gasilci in dvema voziloma. Po prihodu smo naleteli na osebo, ujeto v vozilu. Takoj smo pristopili k tehničnemu reševanju in iz vozila izvlekli poškodovano osebo, ki smo jo predali ekipi nujne medicinske pomoči. Nato smo zavarovali vozili in območje nesreče,« so sporočili gasilci, poroča 24sata.hr.