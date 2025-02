Grozljivka na kmetiji: Trije obtoženi gnusnega početja, našli posnetke posilstva živali

Trije osumljenci so bili obtoženi spolnih odnosov z živalmi in drugim omogočali storitev tega kaznivega dejanja v svojih hišah in hlevih. Tožilstvo je brez razkritja njihove identitete sporočilo, da je zaradi storitve kaznivega dejanja ubijanja ali mučenja živali ovadilo tri hrvaške državljane, rojene v letih 1955, 1970 in 1977.

Našli posnetke posilstva živali

Tožilstvo prvoobtoženima očita, da sta tretjeobtoženemu in še najmanj trem neznanim osebam omogočila uporabo živali za spolne odnose v svojih hišah in hlevih. Drugoobtoženi (1970) in tretji obtoženi (1977) sta obtožena tudi spolnega občevanja z živalmi.

Občinsko državno odvetništvo v Slavonskem Brodu je v obtožnici zoper prva dva predlagalo podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti kaznivega dejanja, tretji obtoženi pa je že v priporu.

Trpinčili so pse, kokoši, prašiče, telička.

Lokalni portal 035 je pred tem objavil, da je policija do odkritja prišla po naključju, potem ko so enega od osumljencev novembra aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletne osebe, na njegovem mobilnem telefonu pa so našli posnetke posilstva živali.