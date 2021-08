Grozljivka na hrvaški plaži: 25-letnik umorjen, ker se je kopal gol

Menda se je slekel do golega, kar je razburilo par, in končalo se je tragično.

Kraj Seline v bližini Zadra je pretresel grozljiv zločin. V noči na soboto je namreč na plaži Pisak v morju blizu svetilnika nasilne smrti umrl 25-letni mladenič, čigar truplo so kasneje našli daleč od obale.Po poročanju hrvaških medijev so policisti takoj po prejemu prijave odšli na kraj dogodka, kjer so našli dve osebi, vse pa je kazalo, da je vpletena še ena oseba, ki je niso našli. Policisti in luška kapetanija so se iskanju osebe pridružili na kopnem in na morju. Po obsežni akciji so okoli 6. ure v morju, približno 800 metrov od obale, našli truplo moškega s poškodbami. Kazalo je, da je umrl nasilne smrti. Policisti so na kraju dogodka opravljali svoje delo, truplo pokojnega pa so prepeljali na oddelek za patologijo v Splošni bolnišnici Zadar. Točen vzrok smrti bo razkrila obdukcija.Medtem so pridržali obe osebi, ki sta glavni tarči preiskave. 24sata.hr poroča, da naj bi šlo za moška iz Zagreba, ki sta par, tudi pokojni pa naj bi bil Zagrebčan. Domačini naj bi vedeli povedati, da so se vsi kopali v morju. Petindvajsetletnik se je menda slekel do golega, kar pa je razburilo par, in končalo se je tragično. Od njega naj bi namreč zahtevala, naj se obleče, vnela sta se spor in pretep, 25-letnik pa naj bi umrl zaradi vboda z nožem. Vse skupaj naj bi bilo začinjeno z alkoholom, saj naj bi pred tem popivali.