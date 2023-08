Grozljivka na Hrvaškem: spolno zlorabljal in drogiral 13-letnico

Preiskovalni sodnik v Vukovarju je odredil preiskovalni pripor za 25-letnika, osumljenega spolne zlorabe otroka, mlajšega od 15 let, in kaznivega dejanja omogočanja uživanja drog, so sporočili iz Vukovarja. Po pisanju hrvaških medijev naj bi šlo za 13-letno dekle.

Mladenič je končal v preiskovalnem priporu

»Podan je utemeljen sum, da je 25-letni osumljenec od 30. 5. 2023 do 3. 6. 2023 izvršil navedena kazniva dejanja na škodo otroka, mlajšega od petnajst let, z območja ​​Vukovarsko-sremska županija,« so dodali v ODO Vukovar. Po preiskavi je občinsko državno pravobranilstvo podalo predlog za preiskovalni pripor, ki ga je sprejel preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Vukovarju.

Zoper 25-letnega osumljenca so odredili pripor zaradi obstoja posebnih okoliščin, da bi na prostosti z vplivanjem na oškodovanko posegel v kazenski postopek in ponovil kaznivo dejanje.

Kakšna kazen mu grozi?

Za ta spolni delikt je zagrožena kazen do 12 let zapora, dajanje mamil otroku pa do 10 let zapora.