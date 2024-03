Grozljivka na Dunaju: pridržali 17 fantov in mladeničev, ki so mesece trpinčili 12-letnico in vse snemali

Sedemnajst osumljencev, starih od 13 do 18 let, so na Dunaju obtožili večmesečnega trpinčenja 12-letnice. Avstrijski preiskovalci so preiskali več stanovanj in na zaslišanju pridržali 17 osumljencev, je potrdila policija.

Nina Bussek, tiskovna predstavnica državnega tožilstva na Dunaju, pravi, da je policija preiskala vsa stanovanja hkrati, da bi preprečila, da bi osumljenci uskladili svoje zgodbe. Obtoženi so otroci oziroma mladostniki, mediji poročajo, da naj bi njihove družine prihajale iz Turčije in Bolgarije.

Prijeti mladeniči so govorili o »sporazumnih spolnih odnosih«. Fotografija je simbolična. FOTO: Tinnakorn Jorruang, Getty Images

»Oktobra se je domnevno zgodilo več prisilnih spolnih dejanj med mladoletnico in mladostniki. Tiskovna konferenca o preiskavi bo danes ob 13. uri – prenos v živo na Facebooku (dunajska policija),« je dunajska policija objavila na družbenem omrežju X.

V nasprotju s poročanjem nekaterih medijev policija ne trdi, da je šlo za večkratno skupinsko posilstvo, temveč da bi lahko osumljenci dekle napadli posamično. Razen v enem primeru preiskava ne poteka zaradi posilstva, ampak zaradi hude spolne zlorabe mladoletne osebe. Napadi so se zgodili v garaži na glavni železniški postaji, v stanovanju in na stopnišču.

Izsiljevali žrtev

Osumljenci so, kot rečeno, svoja dejanja snemali in z videoposnetki izsiljevali žrtev. Po poročilu so preiskovalci zasegli najmanj štiri mobilne telefone. V enem od videoposnetkov je domnevno slišati dekle, ki večkrat zakriči: »Stop!«

»Zaradi zaščite žrtve trenutno ne moremo posredovati nobenih podrobnosti. Gre za izjemno občutljivo vprašanje in ga preiskujemo z največjo hitrostjo,« je dejala tiskovna predstavnica policije Julia Schick.

Po večmesečnem molku naj bi se 12-letnica končno zaupala svoji mami.

Prijeti mladeniči so govorili o »sporazumnih spolnih odnosih«. Trdili so tudi, da je deklica rekla, da je stara 14 let. Osumljence so po zaslišanju izpustili, poroča Slobodna Dalmacija.

