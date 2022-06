Grozljivka na bikoborbah: ljudje popadali v areno (FOTO)

Grozljiva nesreča je ustavila bikoborbo v mestu El Espinal v Kolumbiji. Sredi napetega dogodka se je zrušila ena od tribun in pod seboj pokopala številne gledalce. Najmanj štirje so umrli, ranjenih pa je po zadnjih podatkih 311, od tega so štirje na intenzivni negi, smrtnih žrtev pa bi utegnilo biti še več.

Policija preiskuje ozadje tragedije. FOTO: Cristian Parra/Reuters

Festival corraleja k sodelovanju vabi tudi junake iz občinstva, da vstopijo v areno in izzovejo bika, a tokrat največje tveganje za gledalce in udeležence očitno ni bila žival, ampak majava lesena konstrukcija, ki ni vzdržala teže navdušenih opazovalcev, ki so med napetim dogajanjem stali in verjetno skakali po tribuni.

Smrtne žrtve naj bi bili dve ženski, moški in mladoletnik, najbližja bolnišnica pa zaradi prevelikega števila poškodovanih ni zmogla oskrbeti vseh, zato so morali nekatere ranjene prepeljati v bolj oddaljene zdravstvene ustanove, mnogi pa so na oskrbo čakali zelo dolgo.

322 je ranjenih.

Da je bila drama še večja, je ob padcu tribune, ko je občinstvo zajela panika in so mnogi začeli brezglavo bežati po areni, ušel bik in se pobesnelo zapodil proti množici, a menda ni poškodoval nikogar. Predsednik Ivan Duque obžaluje dogodek in poziva k preiskavi, novoizvoljeni predsednik Gustavo Petro pa spodbuja k prepovedi dogodkov, ki ogrožajo varnost tako ljudi kot živali. Pred mesecem dni je med podobnim dogodkom umrl moški, ki je izzival bika med corralejo v mestu Repelon.