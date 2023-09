Grozljivka na avtobusu: deklico na poti v šolo zabodel do smrti, priče šokirane (VIDEO)

Iz Velike Britanije poročajo o grozljivem zločinu. Deklica (15) je umrla, potem ko so jo zjutraj zabodli na avtobusu v Croydonu, mestu, ki leži južno od Londona, na poti v šolo. Zločin se je zgodil okoli 8.30, reševalci ji niso mogli več pomagati, za mrtvo so jo razglasili ob 9.21. Policisti so hitro našli krivca in okoli 9.45 prijeli najstnika, ki naj bi žrtev poznal.

Beldine Kutima, ki dela na recepciji bližnjega hotela, je za Daily Mail. povedala: »Ena od naših menedžerk je odšla na avtobus, a se je vrnila popolnoma šokirana in zelo jokala. Vrnila se je kričeča, pograbila brisače in stekla nazaj.« Zločin je komentiral tudi župan Croydona, Jason Perry. »Zgrožen sem nad novico, da je najstnica, ki je bila zabodena v središču mesta, umrla. Misli celotne naše skupnosti so z družino in prijatelji žrtve,« je zapisal na omrežju X in dodal: »Osumljenca, ki naj bi žrtev poznal, so prijeli in ga iščejo. Zahvaljujem se vsem, ki so se hitro odzvali na dogodek.«