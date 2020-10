Triletni fantekiz Oregona je umrl v tragični nesreči po tem, ko je v spalnici svojih staršev našel pištolo in se po nesreči ustrelil v glavo. Tragedija se je zgodila v petek, 9. oktobra, v večernih urah. Jamesova družina je takoj poklicala reševalce in povedala, da je deček v nočni omarici našel strelno orožje in ga sprožil.Reševalci so se na vso moč trudili, da bi rešili življenje malega Jamesa. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so po skoraj dveh urah oživljanja razglasili njegovo smrt. Povedali so, da ni hujšega kot reševanje otroka, sploh če se zgodba zaključi tragično. Mnogi reševalci so tudi starši in se še bolj poistovetijo s takšnimi situacijami, poroča Telegraf.Preiskava dogodka še poteka.