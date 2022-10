Grozljivka med štirimi stenami: Dušan s kablom pretepel ženo in taščo, nato se je razstrelil

Srbijo pretresa strašna tragedija, do katere je prišlo v kraju Vršac. Dušan S. (47) je v jutranjih urah v svoji družinski hiši aktiviral ročno granato, po eksploziji pa je je zaradi poškodb umrl. Njegova žena G. P. (48) je bila ranjena in je bila odpeljana v bolnišnico. Sosedje poročajo, da so zjutraj slišali eksplozijo, policijska patrulja pa je nato našla truplo.

Po prvih podatkih je pred tragičnim dogodkom prišlo do hudega prepira med zakoncema, Dušan pa naj bi pretepel tako ženo kot njeno mamo. Blic poroča, da jih je tepel z električnim kablom. Nato se je povzpel v prvo nadstropje hiše in aktiviral bombo.

Po neuradnih informacijah Blica Dušan S. doslej ni bil nasilen do družinskih članov.