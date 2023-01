Grozljivka med kopanjem, v fantka udarila strela (VIDEO)

V dečka, ki naj bi bil star okoli deset let, je med kopanjem v Shellharbourju na južni obali Avstralije udarila strela. Malčka so odpeljali v otroško bolnišnico in je v kritičnem stanju, poroča Daily Mail.

»Bilo je tako šokantno, nihče ni pričakoval, da se bo zgodilo kaj takega in kar naenkrat je deček padel, kot bi bil pokošen. Nenadoma je njegova družina začela kričati in prositi za pomoč,« je Simon Young, ki je bil priča dogodka, povedal za 9News.

Kmalu so na kraj nesreče prispeli zdravniki, ki so dečka, ki je imel opekline na prsnem košu, oživljali, nato pa so malega ponesrečenca odpeljali v bolnišnico.