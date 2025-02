Grozljivka, ki je pretresla tudi izkušene policiste: Oče obtožen, da je ubil enomesečnega sinka

Tony Bartlett (38) je obtožen umora svojega enomesečnega sina Atticusa Bartletta v angleškem mestu Chard 23. julija 2022.

Detektivka Lorett Spierenburg iz policije Avon in Somerset je dejal, da je bila obtožnica rezultat obsežne dveinpolletne preiskave.

»To je izjemno žalosten primer, ko je dojenček, star komaj nekaj tednov, tragično izgubil življenje. To ostaja izjemno težko obdobje za družino. Naše misli so z njimi in še naprej jim bomo zagotavljali strokovno podporo, medtem ko se pravni postopek nadaljuje,« je dejala. Dodala je še: »Vse podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo, bodo predstavljene na sodišču med poznejšimi obravnavami, zato ljudi prosimo za potrpežljivost in naj ne špekulirajo o okoliščinah tega primera.«

»Takšne špekulacije ne bi lahko samo dodatno razburile družine, ampak bi lahko ogrozile prihodnje sodne postopke in obtožencu odrekle pravico do poštenega sojenja,« je navedel Sky News.

Bartlett se je v torek pojavil na sodišču in je bil zadržan v priporu do zaslišanja na sodišču v Bristolu, je še sporočila policija Avona in Somerseta.