Grozljivka: družina utonila v kletnem stanovanju

Južno Korejo so nedavno prizadela neurja z zgodovinskimi poplavami, ki so po uradnih podatkih vzele 13 življenj, med njimi je voda tragično vzela življenje tričlanske družine, ki se ni mogla rešiti iz kletnega stanovanja.

Natlačena, vlažna in temačna bivališča, kakršno je pred leti prikazal tudi z oskarji ovenčan film Parazit, so v Seulu nadvse pogosta, v njih pa živijo prebivalci z najnižjimi prihodki ali mladi. Toda ravno iz takšnih stanovanj so se mnogi med poplavami komajda rešili, saj jim deroča voda, ki je nezadržno polnila prostore, ni dopustila odpreti vrat ali oken, da bi se lahko zatekli na varno.

V kletnih stanovanjih živijo revni in mladi.

Tako je bila usodna tudi za tričlansko družino, in sicer dvanajstletnico ter njeno mamo in teto z downovim sindromom, reševalci so prišli prepozno, so poročali tamkajšnji mediji, tragediji pa so sledili protesti, s katerimi je razjarjeni narod zahteval, naj država vendarle ukrepa proti takšnim bivanjskim razmeram, ki spodbujajo socialno neenakost v družbi. Južnokorejska oblast je tako sklenila, da bo vse, ki živijo v nevarnih kletnih stanovanjih, preselila, kar pomeni, da bodo morali poiskati dom za več kot 200.000 ljudi. Prazne enote bodo lahko lastniki uporabljali še naprej, a ne za stanovanjske namene, ampak kot shrambo, skladišče itn.

Prizadete četrti je obiskal tudi južnokorejski predsednik v družbi seulskega župana, deževje pa ni prizaneslo niti premožnejšim v prestolnici. V razkošni, a nižje ležeči četrti Gangnam je voda povzročila ogromno škode, saj se je vanjo stekala z vseh koncev mesta, skupno pa naj bi brez strehe nad glavo ostalo okoli 3000 ljudi. Tudi učinkovito odvodnjavanje s podzemnimi predori je v infrastrukturnih načrtih prestolnice, še poročajo tuji mediji.