Grozljivi zločin: umoril lepotico in ji skuhal glavo

Farmacevt iz kazahstanskega Almatija Rahmanberdi Torebekov (28) je bil te dni obsojen na 25-letno zaporno kazen, potem ko je posilil in odrezal glavo 19-letni študentki mode Ajazani Edilovi. Ta je 19. marca lani vstopila v stanovanje Torebekova, da bi mu vzela mere za obleko, ki jo je naročil pri lokalnem krojaču in pri katerem je bila zaposlena. Zadnjič so jo videli živo na hodniku njegove stavbe, posnetki kamer pa še razkrivajo, da sta skupaj vstopila v dvigalo proti njegovemu stanovanju. Po tem obisku je bila dogovorjena s svojim partnerjem.

A Torebekov jo je posilil in ubil, potem ko je zavrnila seks z njim. Nato je razkosal truplo, odrezal glavo in iz nje izbil vse zobovje, da bi onemogočil identifikacijo. Glavo je nato skuhal v vodi na štedilniku. Partner Edilove je poklical policijo, ker nje ni in ni bilo iz stanovanja. Ko je prispela policija, si je morilec skušal prerezati vrat. Odpeljali so ga v bolnišnico, pozneje pa je priznal, da je telo umorjene razsekal, posamezne dele pa vrgel v smetnjake po mestu.

Uboj je priznal marca 2021, poleg zaporne kazni pa je prejel tudi globo 40.000 evrov, ki jo mora plačati družini Edilove. »Ko smo videli fotografije delov teles, smo videli, da je iztrgal vsak noht, vsak zob in vsak kos je bil zavit v svojo plastično vrečko. On je bolnik, « je dejal eden od sorodnikov žrtve, ki meni, da je Torebekov dobil prenizko kazen.