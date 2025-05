Grozljivi prizori z avtoceste A3: Z avtom trčil v srno, voznik izstopil, nato pa je prišel avtobus (FOTO)

Poveljnik gasilcev Sisaško-moslavške županije Miroslav Golub je za Index povedal, da je vzrok hude nesreče na avtocesti A3 bila srna, ki je skočila na cesto. »Avto je trčil v srno, ki je skočila na cesto. Voznik po trku očitno ni mogel premakniti avtomobila, je pa izstopil in na cesti mahal drugim voznikom, naj upočasnijo in se ustavijo. Avtobus, ki je prihajal za njim, se ni mogel ustaviti in je trčil v ta avtomobil na cesti. Prebil je varnostno ograjo in končal v nasprotnem voznem pasu,« je za Index povedal Miroslav Golub, poveljnik gasilcev v Sisku.

Gre za osebno vozilo znamke Volkswagen s bosansko-hercegovskimi registrskimi tablicami, ki je trčilo v srno, in za dvonadstropni avtobus, prav tako z bh. registrskimi tablicami.

O vsem se je na izredni novinarski konferenci oglasila tud hrvaškai ministrica za zdravje Irena Hrstić: »Skupaj je bilo 33 oseb, dve sta umrli, vse smo profesionalno opravili. Trenutno stanje poškodovanih je tako, da je nekaj oseb na operacijah – dve v KB Dubrava, dve v bolnišnici Sestre usmiljenke, ostali so v fazi diagnostike. Ena mlajša oseba je še na operativnem posegu v splošni bolnišnici Sisak. Približno tretjina oseb je huje poškodovanih, ostali so lažje ali so še v postopku diagnoze. Pri delu naših nujnih medicinskih služb, pa tudi policije in drugih interventnih enot, se kaže, da lahko vse opravimo hitro in učinkovito,« je povedala in dodala: »Poškodovani, ki so na operacijah, niso življenjsko ogroženi. Po šoku se zagotavlja psihološka pomoč v obsegu, ki je potreben. Na terenu je bilo okoli 10 ekip nujne medicinske pomoči. Kar se tiče poškodovanih, je med njimi tudi nekaj mladoletnikov, po starosti gre večinoma za ljudi srednjih let. Po informacijah, ki jih imam, gre večinoma za državljane BiH, ki so bili v avtobusu. Policija še vedno zbira podatke, predvsem o preminulih osebah.«