Grozljivi prizori s kraja nesreče: umrlo 16-letno dekle, avto popolnoma uničen (FOTO)

V hudi prometni nesreči v Bosni je umrla mladoletnica, navaja Hercegovina.info. Počilo je v nedeljo zvečer okoli 19.55 na glavni cesti v kraju Hodbina pri Mostarju. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo, avtomobil je bil popolnoma uničen.

Alfa Romeo je vozil 24-letni moški iz Zenice, umrlo pa je 16-letno dekle, prav tako iz Zenice. Preiskava vzrokov in okoliščin smrtne prometne nesreče še poteka.