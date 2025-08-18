SMRTNA PROMETNA NESREČA

Grozljivi prizori s kraja nesreče: umrlo 16-letno dekle, avto popolnoma uničen (FOTO)

Preiskava vzrokov in okoliščin nesreče še poteka.
Fotografija: FOTO: Jože Pojbič
FOTO: Jože Pojbič

M. U.
18.08.2025 ob 12:40
M. U.
18.08.2025 ob 12:40

V hudi prometni nesreči v Bosni je umrla mladoletnica, navaja Hercegovina.info. Počilo je v nedeljo zvečer okoli 19.55 na glavni cesti v kraju Hodbina pri Mostarju. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo, avtomobil je bil popolnoma uničen. 

Alfa Romeo je vozil 24-letni moški iz Zenice, umrlo pa je 16-letno dekle, prav tako iz Zenice. Preiskava vzrokov in okoliščin smrtne prometne nesreče še poteka.

prometna nesreča s smrtnim izidom smrt avto tragedija trčenje BiH

