Grozljivi posnetek reševanja: skočila sta iz gorečega stanovanja (VIDEO)

Dečka, stara tri in deset let, sta pred požarom, ki je zajel stanovanje, pobegnila kar skozi okno stanovanjskega bloka v francoskem mestu Grenoble. Oba sta pristala v naročju mimoidočih, ki so se zbrali pred blokom. Dečka se pri skoku nista poškodovala, pišejo tuji mediji.Posnetek prikazuje, da je desetletnik najprej rešil svojega mlajšega brata tako, da ga je skozi okno vrgel ljudem, ki so stali pred blokom, nato pa je skočil še sam. Iz stanovanja se je medtem valil gost črn dim, piše Independent.Dečka so odpeljali v bolnišnico na opazovanje, prav tako pa tudi 17 sostanovalcev in štiri mimoidoče, ki so pri dramatičnem reševanju sodelovali.Pri reševanju je pomagal tudi 25-letni študent, ki si je, medtem ko je poskušal ujeti otroka, zlomil zapestje. Dodal je, da je bil med prvimi petimi mimoidočimi, ki so pritekli na pomoč, ko so slišali otroški krik.»Nismo vedeli, kaj naj storimo. Hoteli smo vlomiti vrata, a to ni bilo mogoče,«je povedal Walid. Naslednji korak je bil, da so otroka pozvali, naj skočita skozi okno.»Čeprav sta bila sprva preplašena, je bilo po skoku vse dobro. Za nas pa je bilo pomembno le, da ju ujamemo,« je povedal Walid.Župan mesta Grenobleje vsem čestital za uspešno reševanje in poudaril pomen solidarnosti.