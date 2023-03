Grozljivi kult: moške v kleti kastrirali in posnetke v živo predvajali

Devet moških je bilo obtoženih kaznivega dejanja »ekstremnega spreminjanja telesa«, potem ko so v živo predvajali posnetke posameznikov, ki so jim odstranili genitalije in to zaračunali gledalcem.

Policija je tako v sredo aretirala šest ljudi, povezanih s kultom kastracije, na lokacijah v Londonu, na Škotskem in v Južnem Walesu, poroča Daily Mail.

»Kaznivo dejanje se nanaša na odstranitev penisa, mod, zabadanje igle v spolni organ in rezanje penisa,« so sporočili s policije.

Februarja lani je bilo v okviru iste preiskave aretiranih še sedem moških, potem ko je policija odkrila posnetek odstranitve penisa in mod, ki se je zgodila v kletnem stanovanju v parku Finsbury v Londonu.