Grozljivi dogodki pred smrtjo Maradone: Debeli, pojdi k hudiču

Zdravnikje obtožen, da je poneveril Maradonov podpis, zdaj pa so v javnost prišli še posnetki pogovora, ko je umiral. Zdravnik je namreč moral pred tožilstvo, preiskali so mu tudi hišo »Vstopili smo v sobo, a Diego je bil mrzel, zelo mrzel. Poskušali smo ga oživiti, mu dvigniti temperaturo, a nismo uspeli. Zapustil sem sobo, nihče ni nič rekel,« je v glasovnem sporočilu dejal zdravnik Luque psihiatrinji. To so bili zadnji trenutki nogometnega velikanaPo objavi argentinskega Infobae preiskovalci skušajo dokazati, da so postopki omenjenih dveh privedli so smrti Maradone. »Ne vznemirjaj se, sem na avtocesti. Torej se zdi, da je mrtev? Objavi, da je mrtev., to moraš storiti,« se med drugim sliši glas na posnetku. Luque pa je potem dejal: »Ja, kreten, zdi se, da je imel srčni napad in da debeli odhaja k hudiču. Ne vemo, kaj je naredil. Na poti sem. Prihajam.«Ves svet je bil v šoku, psihiatrinja pa je Luqueju sporočala, kakšno je stanje. »Zdaj je z ekipo reševalcev, oživljajo ga. A ni veliko možnosti. reševalci so zamudili 10 do 15 minut,« mu je napisala. »To, je to. Augustina, to je, kar smo lahko naredili. Družini je bilo jasno vse. Pogovarjali smo se ...«