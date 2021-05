Grozljive poškodbe žrtev srbskega mesarja, ki se je izdajal za kirurga (FOTO)

Iz Srbije prihaja neverjetna zgodba. Policija je v ponedeljek v Beogradu aretirala(23) in njegovo mater(49) zaradi mazaštva in ogrožanja življenj pacientk. Knežević, ki se je lažno izdajal za lepotnega kirurga, je osumljen, da je iznakazil na desetine ljudi.Knežević je po poročanju srbskih medijev med 2. januarjem 2020 in 8. aprilom letos v ordinaciji Dr. Sauvage v Beogradu zameno za plačilo opravljal kirurške posege, čeprav ni imel strokovnega znanja in licence. Pri posegih mu je pomagala mati, ki je v neregistrirani ordinaciji sprejemala paciente in od njih prejemala denar. Po za zdaj znanih informacijah sta iznakazila najmanj pet ljudi.Knežević je po izobrazbi mesar in je končal le prvo leto študija stomatologije, njegova mati pa je cvetličarka, izdajala pa se je za medicinsko sestro. V ordinaciji v središču srbske prestolnice sta improvizirano operacijsko sobo naredila kar na zastekljeni terasi. Knežević je operiral moške in ženske, tudi iz Hrvaške. Ko se vrnili k njemu in se pritoževali, da operacije niso dale želenih rezultatov, jim je po navedbah medijev grozil in jih grobo žalil. Več pacientov ima brazgotine, opekline in luknje na različnih delih teles, od koder jim je jemal maščobo in jo dajal v prsi ali ustnice. Nekateri trdijo, da so bila njihova življenja ogrožena.Nezadovoljne pacientke svoje izkušnje z mesarjem, ki je lagal celo o letnici svojega rojstva (predstavljal se je kot devet let starejši) razkrivajo na instagramu.(33) iz Zagreba trdi, da je zaradi nestrokovno opravljenega posega skoraj ostala brez ustnic.Tudi številne druge ženske so javno spregovorile o podrobnostih posegov., ki živi v Švici, je za portal žena.rs opisala svojo izkušnjo. Dejala je, da je bil oglas za ordinacijo narejen zelo profesionalno. Cena za vstavitev implantatov v prsi, odstranitev maščobe s trebuha in dvig obraza je bila 3000 evrov. Pravi, da ni dobila prave anestezije, saj se je med posegom trikrat zbudila in bila v hudih bolečinah. Poseg je trajal skupaj pet ur, ko se je zbudila, pa je bila v šoku in se je vsa tresla. Kasneje je ugotovila, da ji v prsi sploh ni dal implantatov, ampak maščobo s trebuha, pri tem pa ji je povsem iznakazil prsne bradavice.​Takoj ko so začele krožiti novice, da je iznakazil paciente, je Knežević zaprl svojo ordinacijo in izginil. Mater in njega so prijeli v ponedeljek, danes pa sta bila privedena pred sodnika. Po nekaterih informacijah so ju aretirali na območju Sremske Mitrovoce. kjer naj bi imela več hiš.