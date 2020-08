Grozljive podrobnosti smrti 13-letnika: Klečal na vodnjaku, ko se je zgodilo

Konec julija se je v parku dvorca Coronini v Gorici zgodla gorzljiva nesrčea, ki je vzela življenje 13-letnega Stefanota Borghesa. Po poročanju Primorskega dnevnika so začeli preiskovalci v tem tednu zasliševati očividce tragične nesreče, ki se je zgodila pred dvema tednoma. Mali Stefano je v sklopu poletnega tabora preživljal počitnice v parku, ko je prišlo do strašne tragedije.



Policija intenzivno preiskuje dogodek in začelo se je tudi zaslišanje prič. Ena izmed njih je povedala, da se je Stefano povzpel na vodnjak in pokleknil na pokrovu, da bi prebral list z navodili igre. Cilj igre je bil, da udeleženci poletnega srečanja najdejo vse točke, ki so bile označene na zemljevidu, in jih vpišejo v kartonček. Ko je Stefano pobral listek s številko in jo pokazal prijatelju, je še nekaj sekund klečal na vodnjaku, nato je pokrov nenadoma popustil in 13-letni Stefano je padel v 30-metrski vodnjak pred nekdanjo konjušnico, poročajo Primorske novice.



Na kraj dogodka so nemudoma prišli gasilci, policisti, forenzični oddelek policije, gorski reševalci in zdravstveno osebje. Reševalci so se spustili do globine 30 metrov, da bi otroka rešili, a bila njihova pomoč zaman.