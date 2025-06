Grozljiva tragedija! Zdravnik zlorabil na stotine otrok pod narkozo, nekateri kasneje storili samomor

Francoski kirurg Joel Le Scouarnec (74), ki je priznal spolne zlorabe kar 299 otrok, je bil obsojen na 20 let zapora zaradi serijskih posilstev in spolnih napadov, ki jih je izvajal več kot dve desetletji, med letoma 1989 in 2014. Njegove žrtve so bile pretežno bolnišnično oskrbovani otroci, pogosto pod vplivom narkoze ali še omamljeni po operacijah.

Zlorabe pod krinko zdravljenja

Le Scouarnec je deloval kot kirurg v različnih bolnišnicah po Franciji in je izbiral najranljivejše žrtve – bolne, omamljene otroke, mnoge med njimi stare manj kot 15 let. Najmlajša žrtev je bila stara komaj štiri leta. Svoje grozljive zločine je podrobno opisoval v dnevnikih, ki so jih kasneje uporabili preiskovalci za identifikacijo žrtev. V številnih primerih se žrtve zaradi stanja omame zlorab niso zavedale.

Sodna skica z dne 6. marca 2025 prikazuje žrtev (desno), ki jo zaslišujejo, in upokojenega francoskega kirurga Joela Le Scouarneca. FOTO: Benoit Peyrucq Afp

Na sredinem zaslišanju pred sodiščem v Bretanji, kjer je proces potekal od februarja, Le Scouarnec ni pokazal nobenih čustev. Sodnica Aude Burési je poudarila, da je sodišče upoštevalo dejstvo, da si je obsojeni namerno izbiral najbolj ranljive žrtve.

Že leta 2020 je bil Le Scouarnec obsojen na 15 let zapora zaradi zlorab štirih otrok, vključno z dvema nečakinjama. Tokrat pa se je že marca letos izrekel za krivega vseh 299 zločinov. Njegov odvetnik Maxime Tessier je sporočil, da Le Scouarnec obsodbe ne bo izpodbijal.

Nekatere žrtve storile samomor

Mnogo njegovih žrtev se zlorab sploh ne spominja, saj so se zgodile med narkozo. Nekatere družine so izpovedale, da so njihovi otroci zaradi travme, povezane z zlorabami, kasneje naredili samomor. Le Scouarnec je na sodišču priznal svojo odgovornost za smrti dveh nekdanjih žrtev.

Skupina domnevnih žrtev, članic ženskih kolektivov, nevladnih organizacij in sindikatov se je zbralo pred sodiščem na dan izreka sodbe. FOTO: Stephane Mahe Reuters

»Ne morem več gledati sebe na enak način, ker sem pedofil in posiljevalec otrok,« je dejal med zaslišanjem. »Ne prosim za milost. Prosim le za možnost, da postanem boljši človek.«

»Atomska bomba pedofilije«

Tožilec Stéphane Kellenberger je razkril, da je bilo med žrtvami 158 dečkov in 141 deklic, s povprečno starostjo enajst let. Eden izmed odvetnikov žrtev, Thomas Delaby, je Le Scouarneca označil za »najhujšega množičnega pedofila vseh časov« in »atomsko bombo pedofilije«. Dodal je, da mu žrtve nikoli ne bodo odpustile.

Le Scouarnec bo moral po zakonu odslužiti najmanj dve tretjini kazni, kar pomeni, da bi lahko bil pogojno izpuščen najhitreje leta 2030, saj je v zaporu že od leta 2017.