Grozljiva tragedija: po nesreči ustrelil sina, bojijo se, da bo od žalosti sodil še sebi

Združene države Amerike pretresa grozljiva nesreča, ki se je zgodila pred dnevi na Floridi, povzročil pa jo je Gregory Zecca, pastorek slovitega televizijskega lovca na glave Duanea Chapmana.

Zecca je v še nepojasnjenih okoliščinah ustrelil in smrtno ranil svojega komaj 13-letnega sina Anthonyja. O nesreči je znano le to, da se je zgodila v družinskem stanovanju v kraju Naples na Floridi, ker preiskava še poteka, pa policisti uradnih informacij ne želijo deliti z javnostjo. Dejali so le to, da je šlo za smrtno nesrečo, najstnik naj bi bil ustreljen v vrat, aretirali pa v povezani z dogodkom niso nikogar.

Kljub temu so novinarji portala Page Six uspeli izvedeti, da je bil Gregory po nesreči povsem iz sebe, histerično je jokal in vpil, zato so ga policisti, ki so se zbali za njegovo varnost in zdravje, na prizorišče poklicali zdravniško ekipo, da so mu vbrizgali močna pomirjevala ter ga odpeljali na psihiatrični oddelek lokalne bolnišnice. Tam je pod stalnim nadzorom, njegovi bližnji, pa tudi psihologi se namreč bojijo, da bi si poskušal vzeti življenje.

Zaradi močnih pomirjeval Gregory ni sposoben komunicirati, njegova družina tako še vedno čaka na pojasnila, kaj se je zgodilo, prav tako še vedno čakajo policisti, ki potrebujejo njegovo izjavo, da bi razjasnili okoliščine nesreče.

»Naša družina žaluje po tej neverjetno tragični nesreči. Še vedno nismo povsem dojeli, kaj se je zgodilo, prosimo pa vas, da še naprej molite za nas in za našega ljubega vnuka Anthonyja, ki ga več ni,« sta v skupni izjavi po tragični novici sporočila Chapman in njegova žena Francie Frane, ki je sicer mama Gregoryja Zecce, s Chapmanom pa sta se poročila leta 2021.