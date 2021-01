Grozljiva tragedija: Hrvatica umorila tri otroke in sodila še sebi

Tuji mediji poročajo o grozljivi družinski tragediji, ki se je zgodila v Avstraliji, glavna akterka pa je bila Hrvatica, ki je na koncu sodila še sebi. Policija je v Victoriji vstopila v družinsko hišo in naletela na prizor iz nočne more. Vse skupaj se je dogajalo pretekli četrtek, ko je mož Tomislav Perinović poklical reševalce in policijo.



Njegova žena in trije otroci so mrtvi ležali v hiši. Hrvatica Katie Perinović (42) naj bi po do zdaj zbranih podatkih policije umorila svoje otroke, potem pa sodila še sebi.



Claire (7), Anna (5) in Matthew (3) so postali žrtve matere. Tomislava so že izpustili iz pripora in ga ne sumijo kakršne koli vpletenosti. Šokirani sosedje so povedali, da se je Katie že nekaj tednov vedla zelo nenavadno. Kaite je bila sicer po poklicu psihoterapevtka, vendar je pred tedni dala odpoved. Sumijo, da zaradi depresije, poroča 24sata.

