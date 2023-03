Grozljiva taborišča za prevzgojo: lomili so jim kosti in spolno napadali (in ne gre za Severno Korejo)

Deset najstnikov je umrlo, na tisoče drugih pa je bilo v zadnjih 30 letih zlorabljenih v taboriščih za prevzgojo mladih v naravi. Njihova pričevanja, ki jih delijo na družabnih omrežjih, postavljajo vprašanje – kako je mogoče, da se je vse to dogajalo sredi ZDA?

Mladostnike so tepli, jih silili k težkemu delu, jim odrekali hrano in vodo. Nekateri so bili prisiljeni jesti lastno bruhanje. Če so se poskušali poškodovati, so jim stražarji zlomili roke. Več let so bili psihično, fizično in nekateri spolno zlorabljeni. Približno deset od 200.000 otrok, ki so šli skozi mučenje, ga ni preživelo.

Čeprav se to na prvi pogled morda sliši kot zgodba o zlorabah človekovih pravic v državah, ki jih je razdejala vojna, ali v daljni preteklosti, se je to zgodilo v Združenih državah Amerike v zadnjih nekaj desetletjih.

Približno deset od 200.000 otrok, ki so šli skozi mučenje, ga ni preživelo. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images, istockphoto

Najhuje pa je, da tabori za »problematične« mladostnike še vedno delujejo.

Na družbenih omrežjih, predvsem TikTok, mladi, ki jim je uspelo izstopiti iz programa, delijo svoje strašne izkušnje. Ena izmed njih je Kyra Frankowski, ki so jo pri 14 letih nenapovedano odpeljali z doma in odpeljali na podeželje zvezne države Ohio, kjer je največ tovrstnih taborišč. »Načinov, kako so me v tem programu zlorabljali in poniževali kot otroka, ne bi želel niti svojemu najhujšemu sovražniku,« je povedala za The Independent.

Eden najstrašnejših primerov, za katere je v zadnjem času izvedela javnost, je primer Rowane Bissette, ki so jo pri 16 letih poslali na terapijo zaradi samomorilnih misli in vedenjskih težav. Takoj ko jo je kombi pobral z letališča, je vedela, da nekaj ni v redu. V njem so bili uslužbenci taborišča, le nekaj let starejši od nje. Ker je med vožnjo bruhala, so se ji posmehovali in nihče ji ni ponudil pomoči. Ob prihodu v taborišče so ji zaplenili vse imetje in jo že naslednje jutro poslali na gorski pohod. S skupino desetih najstnikov je na hrbtu nosila težke nahrbtnike, ki so se jim v hudi vročini zarezali v kožo. Ko je sonce zašlo in je temperatura padla z 38 stopinj na 3-4, so postavili šotore. Podnevi niso imeli dovolj vode, ponoči pa premalo toplih oblačil, spalnih vreč itd.

Stražarji so z njimi ravnali okrutno

Da ne bi pobegnili, so bili otroci v taborišču pod stalnim nadzorom. Pazniki so jim sledili celo do stranišča. Eden od stražarjev je izkoristil situacijo in jo nadlegoval. Kasneje so ga odpustili, govorilo pa se je, da je isto službo dobil v drugem taborišču. Po raziskavi, ki jo je marca lani objavil Salt Lake Tribune, je samo v centrih za zdravljenje mladih v Utahu zaradi obtožb o spolnem vedenju izgubilo službo 13 ljudi med letoma 2018 in 2021.