Grozljiva smrt pri sosedih: v bolnišnici zgorel 48-letnik

Hrvaška javnost je v šoku. V bolnišnici Novi Marof je zagorel aparat za kisik, na katerega je bil priključen pacient, ki je zaradi hudih poškodb umrl. Predstojnica klinike je povedala, da poteka preiskava, ki bo pokazala, kako se je zgodila tragedija. Trenutno še ni jasno, ali je prišlo do eksplozije ali okvare aparata.



»Ne spomnim se, da bi se kdaj zgodilo kaj tako tragičnega,« je dejal župan Novega Marofa Siniša Jenkač.



Policija je o tragičnem dogodku pojasnila, da so ob 12.30 prejeli klic o požaru v bolnišnici. »Potrdili smo identiteto preminulega. Gre za 48-letnega moškega in trenutno preiskava še poteka,« so za hrvaške medije pojasnili pri policiji. Policisti so uspešno pogasili požar in druge osebe niso bile ogrožene.



Neuradno pa poročajo, da je bil moški, ki je umrl, v bolnišnici zaradi težke oblike karcinoma. Menda naj bi ga priključili na aparat in zapustili sobo. Nekaj minut zatem naj bi v sobo vstopila čistilka in naletela na strašen prizor. Ognjeni zublji naj bi zajeli celotno posteljo. Vse naj bi se zgodilo v zgolj nekaj minutah, telo nesrečnega pacienta pa naj bi povsem zgorelo. Osebje in ostale bolnike so nemudoma evakuirali.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: