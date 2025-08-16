TRAGIČNO

Grozljiva nesreča: ženski s štirikolesnikom zapeljali v grapo, ena takoj umrla

Zgodilo se je v narodnem parku Severni Velebit na Hrvaškem.
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images

M. U.
16.08.2025 ob 11:55
16.08.2025 ob 11:56
M. U.
16.08.2025 ob 11:55
16.08.2025 ob 11:56

V petek popoldne se je v bližini vhoda v narodni park Severni Velebit zgodila tragična prometna nesreča, zaradi katere so morali posredovati pripadniki hrvaške državne reševalne službe, navajajo tamkajšnji mediji. 

Dve ženski sta s štirikolesnikom zapeljali s ceste v globoko grapo, pri čemer je ena umrla. Druga je hudo poškodovana in je bila po reševanju in oskrbi s helikopterjem prepeljana v bolnišnični center Reka, je potrdila postaja HGSS Gospić.

