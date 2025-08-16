Grozljiva nesreča: ženski s štirikolesnikom zapeljali v grapo, ena takoj umrla

V petek popoldne se je v bližini vhoda v narodni park Severni Velebit zgodila tragična prometna nesreča, zaradi katere so morali posredovati pripadniki hrvaške državne reševalne službe, navajajo tamkajšnji mediji.

Dve ženski sta s štirikolesnikom zapeljali s ceste v globoko grapo, pri čemer je ena umrla. Druga je hudo poškodovana in je bila po reševanju in oskrbi s helikopterjem prepeljana v bolnišnični center Reka, je potrdila postaja HGSS Gospić.