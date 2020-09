Grozljiva nesreča: tri mlade vrglo iz avta, dva sta bila ukleščena (FOTO)

Okoli 7. ure se je v kraju Gornji Draganec zgodila huda prometa nesreča. Avtomobil znamke BMW, v katerem je bilo pet ljudi, je zletel s ceste in trčil v ograjo na nasprotni strani, poroča 24sata . Kot so povedali očividci, so trije pri trku padli iz vozila, voznik in sovoznik pa sta ostala ukleščena v avtomobilu.Na kraj nesreče so prihitela tri reševalna vozila, pet ljudi iz avtomobila pa so prepeljali v bolnišnico v Bjelovarju. Vsi potniki naj bi bili stari med 20 in 22 leti, štirje pa so huje poškodovani.Peterica mladih naj bi se po neuradnih podatkih vračala s praznovanja 18. rojstnega dne.