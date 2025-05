To so prizori strašne nesreče! Trije mrtvi, avto zgrmel v reko, znano, kdo so žrtve, kriv pijan 73-letnik (FOTO)

Na Hrvaškem se je zgodila huda prometna nesreča. V naselju Podgradina v občini Slivno je osebni avtomobil zapeljal s ceste in obstal v reki Mala Neretva.

Potapljači že izvlekli trupla

V nesreči so umrle tri osebe, navajajo hrvaški mediji podatke dubrovniško-neretvanske policijske uprave. Nemudoma so prispeli policisti in druge nujne službe, a kljub hitremu posredovanju ponesrečencem niso mogli več pomagati. Potapljači so tako že izvlekli njihova trupla.

Smrtno ponesrečeni so bili rojeni v letih 1977, 1948 in 1964, vsi so prebivali v kraju Komin.

»Umrli so Srećko Medak, Ivica Ćopo in Ferdinand Čupić. Njihovim družinam in celotni župniji izrekamo iskreno sožalje ob tem tragičnem dogodku. Naj počivajo v miru božjem,« so na kratko sporočili iz Splitsko-makarska nadškofije.