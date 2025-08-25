V ČRNI GORI

Grozljiva nesreča: po eksploziji na plaži so otroku morali amputirati roko

Eksplodirala je potapljaška jeklenka.
Fotografija: Eksplodirala je potapljaška jeklenka. FOTO: Delo Ui
Eksplodirala je potapljaška jeklenka. FOTO: Delo Ui

M. U.
25.08.2025 ob 16:44
25.08.2025 ob 16:44
M. U.
25.08.2025 ob 16:44
25.08.2025 ob 16:44

Iz Črne gore poročajo o grozljivi nesreči. Tako je bil v nedeljo na plaži blizu Kotorja v Črni gori hudo poškodovan otrok, potem ko je eksplodirala potapljaška jeklenka. V nesreči je izgubil roko, še dve drugi osebi pa sta bili lažje poškodovani.

Tragedijo povzročil iz malomarnosti? 

Črnogorska policija je aretirala 45-letnega srbskega državljana M. B. iz Beograda, ki ga sumi, da je tragedijo povzročil iz malomarnosti. Po navedbah preiskovalcev se je brez potrebnih dovoljenj ukvarjal s potapljanjem in s tem ogrozil varnost ljudi.

Moški (45) pridržan

Med eksplozijo so koščki potapljaške jeklenke odleteli zelo daleč in zadeli otroka, ki je bil v bližini. Odpeljali so ga v bolnišnico, a zdravniki mu roke niso mogli rešiti, je navedel Telegraf. Po preiskavi so moškega pridržali. Zoper njega bodo vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve javne nevarnosti in opravljanja neregistriranih dejavnosti.

