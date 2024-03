Grozljiva nesreča na avtocesti A3, umrla sta moški in ženska (FOTO)

Danes zjutraj se je na avtocesti A3 med Novsko in Okučani zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. Nesreča se je zgodila okoli 7.15 zjutraj, udeležena sta bila tovorno in osebno vozilo. »Dve osebi sta umrli. Zaradi ogleda je bil del avtoceste zaprt, promet je bil preusmerjen na obvoze,« so sporočili s policije. Portal 24sata je neuradno izvedel, da gre za starejšega moškega in žensko, vozilo je bilo nemških registrskih tablic.

Gre za zadnjo v vrsti prometnih nesreč, ki so se zgodile na omenjenem odseku druge najdaljše avtoceste na Hrvaškem, ki vodi od Bregane prek Zagreba in Slavonskega Broda, pa vse do Lipovca na meji s Srbijo. Je najbolj obremenjena, a tudi najbolj nevarna avtocesta.

FOTO: Nikola Cutuk/Pixsell

FOTO: Nikola Cutuk/Pixsell

