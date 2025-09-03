Grozljiva nesreča! Iztiril vagon znane tramvajske žičnice, več mrtvih (FOTO in VIDEO)

V Lizboni je danes iztiril vagon znane tramvajske žičnice Ascensor da Gloria, pri čemer je po navedbah portugalskih medijev umrlo 15 ljudji, še 18 je poškodovanih. Vagon se je prevrnil in nato treščil ob pročelje bližnje stavbe. Vzrok za nesrečo za zdaj ni znan, reševalne akcije še potekajo.

Vse žrtve so reševalne ekipe potegnile izpod razbitin, je povedal predstavnik reševalnih služb Tiago Augusto. Dodal je, da so med žrtvami tudi tujci, druge podrobnosti pa zaenkrat niso znane.

FOTO: Patricia De Melo Moreira Afp

FOTO: Patricia De Melo Moreira Afp

FOTO: Patricia De Melo Moreira Afp

Vlada je za četrtek razglasila dan žalovanja.

Žičnica Ascensor da Gloria, ki je priljubljena tako med turisti kot prebivalci Lizbone, povezuje dve izmed najbolj obljudenih sosesk v mestu.

To ni prva takšna nesreča. Nazadnje se je iztirjenje zaradi resne okvare zgodilo maja 2018, vendar ni bilo prevrnjenih vagonov ali žrtev, žičnica Ascensor da Gloria po tej nesreči mesec dni ni vozila.