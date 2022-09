Grozljiva nesreča: David (27) in Karla (20) umrla v popolnoma uničenem beemveju

Iz Vinkovcev poročajo o strašni prometni nesreči, ki se je zgodila na Ulici Alojzija Stepinca v noči s petka na soboto.

Belo vozilo znamke BMW z registrskimi oznakami Vinkovcev je bilo namreč skoraj prepolovljeno, potem ko se je ovilo okrog debelega drevesa. V njem sta bila mlada potnika, ki nista kazala znakov življenja, poroča 24sata.

Policija je potrdila, da sta v nesreči umrli dve osebi. Gre za Karlo I. (20) iz Novega Sela v Vinkovcih in Davida M. (27) iz Vinkovcev, ki je vozil. Po večernem druženju ga je Karla prosila, naj jo odpelje domov. V Ulici Alojzija Stepinca je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, David pa je vozil precej hitreje.

Je bil pijan?

Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom, pristal na zelenici in nato bočno trčil v drevo. Namestnik državnega tožilstva je odredil obdukcijo, ob tragediji navajajo v izjavi vukovarsko-sremskega državnega tožilstva. Ali je bil voznik pod vplivom alkohola, še ni znano.

Ona je imela rada šport, on je staršem pomagal v restavraciji

Da so mladeniča in dekle spravili iz avtomobila, so morali posredovati gasilci, ki so ju izrezali iz popolnoma uničenega vozila.

Karla je imela rada šport, igrala je ženski nogomet, in se v prostem času ukvarjala z manekenstvom. David je delal v muzeju v Vinkovcih in ob tem staršem pomagal voditi restavracijo.