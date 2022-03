Grozljiva najdba v stanovanju, v katerega več let nihče ni prišel

V stanovanju v Trstu so socialni delavci našli mumificirano truplo upokojenke, ki je po prvih ugotovitvah umrla pred več leti. Na kuhinjski mizi so našli živila, ki se jim je rok uporabe iztekel leta 2018. Ob truplu ženske, rojene leta 1933, so po poročanju italijanskih medijev našli še truplo njene mačke.

Truplo bi v stanovanju verjetno neopaženo ostalo še leta, če ne bi socialni delavci dobili naloge, da preverijo, ali je upokojenka še živa. Pokojnica je namreč imela sestro, s katero nista bili v stiku, drugih sorodnikov pa ne.

Februarja letos so v hiši v bližini jezera Como našli truplo 70-letnice, ki je bila mrtva že več kot dve leti. Živela je sama, od septembra 2019 pa je ni videl nihče. Gasilci so razpadajoče truplo našli v naslanjaču v dnevni sobi. Ženska je domnevno umrla zaradi srčnega infarkta.